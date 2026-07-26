Ufficiale Jack Harrison lascia l'Europa e firma con i New England Revolution: i dettagli

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Jack Harrison, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina in seguito al suo prestito di sei mesi dal Leeds, è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dal calcio europeo tornando alle origini visto l'esordio da professionista con il NYCFC.

L'esterno inglese classe '96 infatti è un nuovo giocatore dei New England Revolution, squadra che milita in MLS e originaria di Foxborough in Massachusetts. Per Harrison, che ha iniziato il suo percorso da calciatore proprio negli Stati Uniti, tra Demon Deacons e New York City, si tratta di un ritorno oltre Oceano dopo le esperienze con Middlesbrough, Leeds, Everton e Fiorentina (in viola sei mesi con 21 presenze e una rete, contro il Lecce al Via del Mare).

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