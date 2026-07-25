Cinquina Modena in amichevole, all'insegna degli ex viola Caso e Bianco
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Il Modena allenato dall'ex tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa nella terza amichevole stagionalebatte per 5-0 la Virtus Bolzano, formazione militante in Serie D, all'insegna del colore viola. Mattatore della sfida infatti l'ex attaccante delle giovanili viola Giuseppe Caso con una doppietta nella ripresa mentre nel primo tempo il 2-0 porta la firma di Alessandro Bianco fresco di trasferimento proprio dalla Fiorentina.
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Ex viola
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