Agivano come agenti senza esserlo, Pepe e Sculli indagati: tra le vittime Favasuli

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Gli ex calciatori di serie A Simone Pepe e Giuseppe Sculli sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per esercizio abusivo della professione di agente sportivo e tentata estorsione. Nell'inchiesta risultano coinvolti anche l'agente Iachini Bellisarii e l'avvocato Buccieri che si sono detti estranei. Come spiega il Corriere della Sera secondo l'accusa i due avrebbero operato concretamente come procuratori scoprendo giovani talenti e conducendo trattative economiche senza possedere l'abilitazione necessaria e avrebbero depositato al Coni contratti con sottoscrizioni contraffatte.

Anche l'ex viola Favasuli vittima

Il reato di tentata estorsione si riferisce invece al tentativo di incassare una penale di diverse centinaia di migliaia di euro dai calciatori Davide Bettella e l'ex terzino della Fiorentina Costantino Favasuli che avevano deciso di interrompere il rapporto professionale.