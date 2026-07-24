L'ex difensore viola Dalle Mura passa dalla Juve Stabia al Benevento
L'ex difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura cambia casacca. Lascia infatti la Juve Stabia dove era arrivato nel gennaio scorso dal Cosenza che a sua volta lo aveva preso dalla Fiorentina. Il giocatore andrà al Benevento a titolo definitivo.
Il comunicato della Juve Stabia
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura. Arrivato a Castellammare durante il mercato invernale 2025/26, Dalle Mura ha collezionato 15 presenze e un assist in campionato, a cui si aggiunge una presenza nei Play Off di Serie BKT.
La società ringrazia Christian per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati