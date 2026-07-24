L'ex difensore viola Dalle Mura passa dalla Juve Stabia al Benevento

L'ex difensore viola Dalle Mura passa dalla Juve Stabia al BeneventoFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:30Ex viola
di Redazione FV

L'ex difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura cambia casacca. Lascia infatti la Juve Stabia dove era arrivato nel gennaio scorso dal Cosenza che a sua volta lo aveva preso dalla Fiorentina. Il giocatore andrà al Benevento a titolo definitivo.

Il comunicato della Juve Stabia

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura. Arrivato a Castellammare durante il mercato invernale 2025/26, Dalle Mura ha collezionato 15 presenze e un assist in campionato, a cui si aggiunge una presenza nei Play Off di Serie BKT.

La società ringrazia Christian per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".