Vlahovic torna da Italiano? Offerta da 10 milioni l'anno del Besiktas

Vlahovic torna da Italiano? Offerta da 10 milioni l'anno del BesiktasFirenzeViola.it
Ieri alle 14:40Ex viola
di Redazione FV

Dusan Vlahovic apre al Besiktas. L’attaccante serbo, stanco di aspettare nuove proposte e desideroso di tornare presto in campo, potrebbe accelerare i contatti con il club turco, finora quello più deciso nel volerlo portare a Istanbul. A favorire l’operazione c’è anche Vincenzo Italiano, che ha già allenato Vlahovic alla Fiorentina negli ultimi mesi del 2021, contribuendo alla sua definitiva esplosione. Lo scrive Gazzetta.it.

Il Besiktas ha messo sul tavolo una proposta in linea con le richieste del giocatore: 10 milioni di euro all’anno, più un bonus alla firma equivalente a circa un’altra annualità, su un contratto di quattro anni. Restano da definire anche i premi legati agli obiettivi personali e di squadra.