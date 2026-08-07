Vi ricordate Colpani? Dalle stelle alle stalle...alle stelle! Il Flaco torna in A da protagonista

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Andrea Colpani è alla ricerca della grande occasione per riscattarsi in Serie A.Tuttomercatoweb.com dedica all'ex Fiorentina un approfondimento. Il trequartista ha già dimostrato di avere qualità tecniche importanti e una capacità di creare giocate decisive, soprattutto durante il suo percorso al Monza, dove è stato uno dei protagonisti della crescita del club. La stagione 2023/24 è stata quella della consacrazione: 38 presenze, 8 gol e 4 assist, numeri che lo avevano indicato come uno dei centrocampisti offensivi più interessanti del campionato.

Il passaggio alla Fiorentina, però, non ha rispettato le aspettative. Arrivato a Firenze con grandi ambizioni e con la fiducia di Raffaele Palladino, Colpani ha faticato a trovare continuità e spazio da titolare, chiudendo l'annata con un rendimento lontano da quello mostrato in Brianza. Il salto di qualità atteso non è arrivato e il club viola ha deciso di non esercitare il riscatto.

Ora il classe 1999 riparte proprio dal Monza, dove è chiamato a tornare protagonista. Nel nuovo progetto guidato da Ivan Juric avrà un ruolo centrale, con il compito di dare qualità, fantasia e imprevedibilità alla squadra. Una nuova chance per dimostrare che il talento visto nelle stagioni migliori non è andato perso e per riprendersi il palcoscenico della Serie A.