Il Tottenham in trattativa con il West Ham per la cessione di Solomon

vedi letture

Secondo quanto riporta The Athletic, Tottenham e West Ham United sono al lavoro per trovare un'intesa sul trasferimento a titolo definitivo di Manor Solomon. I colloqui tra i due club proseguono, con gli Hammers interessati ad assicurarsi l'esterno offensivo israeliano in vista della nuova stagione.

Il trascorso di Solomon

Arrivato al Tottenham nell'estate del 2023, Solomon non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Tra un grave infortunio che ha condizionato la sua prima annata e le successive esperienze in prestito con Leeds United, Villarreal e Fiorentina, il classe 1999 ha collezionato appena cinque presenze in Premier League con la maglia degli Spurs. Ora il suo futuro sembra essere lontano da Londra, con il West Ham che prova ad affondare il colpo per acquistarlo a titolo definitivo.