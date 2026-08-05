Il Besiktas piomba su Kessie: Italiano vuole l'ivoriano per rinforzare la mediana

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Il Beşiktaş di Vincenzo Italiano è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e ha messo nel mirino Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, svincolato dopo l'esperienza all'Al Ahli, sarebbe stato proposto al club turco dagli intermediari, che avrebbero già avviato i primi contatti. Come riportato dal quotidiano Takvim, il possibile arrivo dell'ex Milan è però legato alla situazione di Wilfred Ndidi, seguito dall'Al Diriyah.

Il club saudita ha già presentato un'offerta da 7 milioni di euro, respinta dal Beşiktaş, ma potrebbe presto tornare alla carica. In caso di partenza del centrocampista nigeriano, Kessié diventerebbe il principale obiettivo per sostituirlo.