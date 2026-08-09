Piccoli sempre più vicino al Bologna: quando si può chiudere e a che cifre

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, prosegue il pressing del Bologna con la Fiorentina per arrivare a Roberto Piccoli. Il quotidiano sottolinea come siamo arrivati nella fase calda della trattativa, con i rossoblù che stanno lavorando per un acquisto definitivo. Il club viola non vorrebbe scendere sotto i venti milioni, il Bologna sta pensando a un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni e attorno a quella cifra si potrebbe giungere alla fumata bianca. Il giocatore ha già dato il suo placet al trasferimento, pronto a lasciare Firenze per una squadra disposta ad investire su di lui.

Piccoli è sempre più vicino ai rossoblù e i primi giorni della prossima settimana saranno decisivi. Secondo la rosea infine, la trattativa per Piccoli viaggia su binari diversi rispetto alla cessione di Dallinga, perché dopo le cessioni estive il club avrebbe già in cassa almeno 50 milioni di euro.