Norgaard, è già addio all'Arsenal: ufficiale il suo trasferimento all'Everton

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L’Everton ha annunciato l’ingaggio di Christian Norgaard dall’Arsenal. Il centrocampista danese classe 1994 (con un passato anche alla Fiorentina) ha sottoscritto un contratto biennale con i Toffees, che per assicurarsi il giocatore avrebbero investito circa 7 milioni di sterline. Un anno fa il mediano era approdato ai Gunners dal Brentford per una cifra vicina ai 15 milioni di sterline, ma non è riuscito a conquistare un ruolo centrale nelle gerarchie di Arteta.

Nella sua unica stagione all’Arsenal Norgaard ha raccolto 20 presenze complessive, di cui appena sette in Premier League, pur riuscendo a mettere il proprio contributo nella conquista del titolo da parte dei londinesi. Il nuovo acquisto rappresenta un innesto di esperienza per la mediana di David Moyes. Il tecnico scozzese cercava un elemento affidabile dopo le partenze di Seamus Coleman e Idrissa Gueye, oltre al momentaneo stop di James Garner, operato all’inguine.