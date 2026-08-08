Dopo la Fiorentina, un altro prestito per Rugani: ci pensano Monza e Sassuolo

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Daniele Rugani è destinato a lasciare la Juventus. Il difensore, dopo aver trascorso in prestito alla Fiorentina la seconda parte della scorsa stagione, è tornato a Torino, ma difficilmente rimarrà in bianconero. Lo spazio a disposizione sarebbe infatti molto limitato e il suo agente, Davide Torchia, è al lavoro per trovare una soluzione che possa garantirgli maggiore continuità e un minutaggio più elevato, anche lontano da una squadra di primo piano.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sulle tracce di Rugani ci sarebbero Monza e Sassuolo, entrambe interessate a un trasferimento in prestito. Al momento, però, il club brianzolo sembrerebbe in vantaggio e punta sull’esperienza del difensore per rinforzare il reparto arretrato.