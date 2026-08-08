Frosinone, a sorpresa è molto vicino l'arrivo dell'ex Fiorentina Aleksa Terzic

Frosinone, a sorpresa è molto vicino l'arrivo dell'ex Fiorentina Aleksa TerzicFirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Ieri alle 20:45Ex viola
di Redazione FV

Colpo a sorpresa in arrivo per il Frosinone. Il club ciociaro è infatti molto vicino ad Aleksa Terzic, terzino serbo classe 1999 che in passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina. La trattativa è in fase avanzata e il giocatore potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo a disposizione della formazione giallazzurra.

L'operazione - riporta l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito - è impostata a titolo definitivo, con Terzic pronto dunque a tornare in Italia dopo le esperienze maturate in Serie A. Un innesto di esperienza per il Frosinone, che si prepara ad accogliere il laterale serbo e ad aggiungere una nuova pedina alla propria rosa.