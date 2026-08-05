Colpo di scena a Lecce: si dimette l'amministratore delegato Sandro Mencucci

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L’amministratore delegato del Lecce, Sandro Mencucci, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. La voce si è diffusa rapidamente fin dalle prime ore del mattino e, pur in attesa di un comunicato ufficiale da parte del club, la scelta del dirigente trova ormai ampie conferme. Mencucci, a lungo amministratore delegato della Fiorentina nell'era Della Valle, avrebbe formalizzato il proprio addio inviando una comunicazione formale ai vertici societari. Una decisione improvvisa che ha spiazzato l’ambiente giallorosso e, in primis, il presidente Saverio Sticchi Damiani, sorpreso dal passo indietro del manager.

Riconducibili a motivi personali o a dinamiche professionali: al momento nessuna ipotesi sulle cause del recesso viene esclusa. Nelle prossime ore si attende di capire come la società intenda gestire la situazione e quale sarà la posizione ufficiale del club di fronte a questo inatteso avvicendamento dirigenziale. Lo riferisce CalcioLecce.it.