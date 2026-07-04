Viti, ritorno in Serie A? Lo vuole il Cagliari. Ma il suo agente smentisce

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Tra i profili accostati al Cagliari nelle ultime settimane c'è anche quello dell'ex difensore della Fiorentina Mattia Viti. Il classe 2002, di proprietà del Nizza, è reduce dal prestito tra il club viola e Sampdoria e ha manifestato la volontà di tornare a giocare con continuità in Italia. Curiosamente, il Nizza sarà anche l'avversario dei rossoblù nell'amichevole dell'8 agosto valida per il Trofeo Gigi Riva.

Per fare chiarezza sulle indiscrezioni di mercato, TuttoCagliari.net ha contattato il procuratore del giocatore, Dario Ristori, che ha smentito l'esistenza di una trattativa: "Al momento non abbiamo avuto contatti con il Cagliari. Sarebbe comunque una destinazione molto gradita: è una società seria e il direttore sportivo Pietro Accardi conosce molto bene Mattia".