Massimo Orlando: "Caso Balogun? Infantino andrebbe cacciato subito"

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Massimo Orlando, ex calciatore con un passato prestigioso con la maglia della Fiorentina, è intervenuto a Maracanà, sulla radio di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Mondiali e non solo: "Norvegia-Brasile? Reputo questo Brasile tra i più brutti di tutti i tempi. Ripartire da Ancelotti, ma ha sempre vinto perché ha sempre avuto dei fenomeni. Chiaro che poi aggiunge la bravura di gestire il gruppo, ma se non escono i talenti in questi anni non mi aspetto grandi cose tra quattro anni. Adesso è un Brasile normale". Sul caso Balogun: "Trump ne spara una ogni giorno, ma la bruttissima figura la fa Infantino. Sei te il capo e non puoi avere paura di dire no al presidente dell'America, non doveva mai succedere una roba del genere. Ovviamente Trump non doveva mettere bocca ma è Infantino che ha superato il limite, andrebbe mandato via subito".

Infine, un commento su Dragusin: "Mi sembra un ottimo acquisto per la Fiorentina, è vero che ha faticato negli ultimi anni ma per un difensore è molto più difficile giocare in Inghilterra. Non importa quanto sia stato pagato, mi interessa che la Fiorentina abbia fatto due bei colpi in difesa per dare solidità al reparto con un solo impegno a settimana. Mi sembra che Paratici abbia le idee abbastanza chiare visto che mi dicono che stia per chiudere anche per Koleosho".