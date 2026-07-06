Ceccherini: "Italia? Più organizzazione tattica rispetto ai primi anni"

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L’ex difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha parlato a Spormediaset della crisi del calcio italiano: "Noto più organizzazione tattica rispetto ai primi anni e una maggiore fisicità, questo complica la vita alle grandi quando affrontano le piccole. Forse si è persa un po’ di qualità individuale, mancano le giocate dei singoli: un tempo ogni squadra aveva 3 o 4 giocatori in grado di spaccare la partita. Igor Protti? Andavamo allo stadio Picchi a vederlo, ero in curva o a bordo campo come raccattapalle.

Negli anni l’ho conosciuto e si creò un bel legame, provò anche a portarmi a Catania quando collaborava con la dirigenza. Una bravissima persona, si è meritato l’applauso della sua gente e mi auguro che non sarà dimenticato".