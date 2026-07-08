Piccoli in partenza, ma lui vuole giocarsi tutto in ritiro al Viola Park: il punto
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Giocarsi le proprie chance al Viola Park. Questa, secondo la Gazzetta dello Sport, l'intenzione di Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina piace alla Lazio e non solo, i viola sono disposti a una cessione anche solo a titolo temporaneo ma lui vuole mettersi alla prova e farsi conoscere da Fabio Grosso.
L'obiettivo di Piccoli, scrive la rosea, è riscattarsi a Firenze dopo una prima annata in viola pessima. L'idea è quindi fare almeno la prima parte di ritiro al Viola Park. Lo scenario può cambiare ma a ora il centravanti non vorrebbe andarsene e non ha dato mandato agli agenti di trovare altre soluzioni.
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