La Fiorentina vuole chiudere per Thorstvedt: i viola hanno due carte da giocarsi

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Continua la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa, scrivendo che il club viola punta a chiudere l'operazione alle condizioni più favorevoli possibili, forte di alcuni elementi che potrebbero giocare a suo vantaggio: il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2027, avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra e avrebbe già dato priorità alla destinazione Firenze. Per questo motivo prende quota l'ipotesi di inserire Simon Sohm come contropartita tecnica, accompagnata da un conguaglio economico tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi di centrocampo, resta concreto l'interesse per Inao Oulai del Trabzonspor, anche se la Fiorentina non avrebbe intenzione di rilanciare dopo il rifiuto della proposta da 20 milioni di euro presentata nelle scorse settimane. Sul taccuino della dirigenza viola continuano infine a figurare anche Fabio Miretti e Jurgen Ekkelenkamp.

