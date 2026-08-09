Graziani avverte la Fiorentina: "Anche l'anno scorso c'era tanto entusiasmo..."

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Ciccio Graziani frena gli entusiasmi sulla Fiorentina. L’ex attaccante viola e campione del mondo nel 1982 ha parlato a Radio Sportiva delle ambizioni della squadra in vista della nuova stagione, invitando però a non lasciarsi trasportare troppo dalle aspettative.

Le sensazioni di Graziani sono positive, ma il ricordo della scorsa annata impone prudenza: "Pure la scorsa annata, osservando i rinforzi approdati a Firenze, sostenevo che la squadra potesse centrare i primi sei posti, e per tutta la stagione sono stato deriso per questo... La storia del campionato ha detto altro. A essere sincero, anche per questa stagione le percezioni sono positive - dice l'ex viola - Si respira una grande carica attorno alla Fiorentina, esattamente come accade per Atalanta e Como. Sarebbe favoloso se queste realtà potessero ambire direttamente al titolo e non unicamente a un piazzamento in Champions League. Occorre però mantenere la massima cautela, dato che sulla lunga distanza la superiore qualità di piazze come Napoli, Roma, Juventus e Milan è destinata ad emergere: rimangono loro le favorite d'obbligo per la conquista dei trofei".