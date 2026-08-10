Il saluto della moglie di Solomon a Firenze: "Città e club sempre nel nostro cuore"

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Nel giorno in cui Manor Solomon è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham, arriva anche il saluto alla Fiorentina e alla città di Firenze da parte della moglie Dana Voshina. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la moglie dell'esterno israeliano, connazionale del giocatore, ha voluto dedicare un lungo messaggio ai tifosi viola e alla città che li ha accolti negli ultimi mesi.

"Ciao Fiorentina fans, un enorme grazie per alcuni mesi che non dimenticherò mai. Grazie per l'accoglienza calorosa e per tutto l'amore che abbiamo provato per le strade. Grazie per il privilegio di chiamare Firenze casa e per l'esperienza della bellezza dell'Italia". Nel messaggio, Dana Voshina ha poi sottolineato il forte legame creatosi con Firenze: "Senza dubbio, uno dei capitoli più belli delle nostre vite. E naturalmente, Firenze avrà sempre un posto speciale nei nostri cuori, poiché è lì che abbiamo ricevuto il dono più grande della nostra vita". Un riferimento al figlio nato proprio durante l'esperienza italiana della coppia.

La conclusione è affidata a un ultimo pensiero rivolto al mondo viola: "Tanti ricordi e esperienze che porterò con me per sempre. Forza Viola, sempre!". Parole che accompagnano la fine dell'avventura fiorentina di Solomon e della sua famiglia, con il giocatore che da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham.