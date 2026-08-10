Tutti pazzi per Salah, il presidente del Trabzonspor: "Solo con gli abbonamenti abbiamo già pagato il suo stipendio"

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I tifosi del Trabzonspor sono completamente in delirio per l’arrivo di Mohamed Salah. Il presidente del club, Ertuğrul Doğan, ha spiegato che in pochi giorni la società ha già guadagnato più della metà dei soldi che spenderanno per un anno del suo stipendio (che sarà di 17 milioni di euro a stagione).

A breve, molto probabilmente, conteggiando anche gli incassi della vendita delle magliette il Trabzonspor avrà già completamente ripagato l’investimento fatto per ingaggiarlo. A riportarlo è Cronache di Spogliatoio, che condivide le dichiarazioni di Dogan, numero uno della società di Trebisonda: "In tre giorni dall'arrivo di Salah abbiamo già coperto più della metà di un anno del suo stipendio. Abbiamo guadagnato 10 milioni di euro dagli abbonamenti e non abbiamo ancora i dati delle magliette! Tra pochi giorni avremo già recuperato completamente i soldi stanziati per la sua firma, ma non è mai stata una questione di stipendio. Quando è venuto a firmare ci ha fatto vedere un contratto con cui avrebbe guadagnato una cifra 4 volte superiore alla nostra offerta; è venuto per vivere l'amore dei nostri tifosi, una pubblicità del genere per Trebisonda non sarebbe stata possibile nemmeno spendendo 50 milioni".