Valentini: "Problemi con la Fiorentina per allenarmi, l'ho fatto con un preparatore. Alaves step importante"

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L'ormai ex difensore della Fiorentina Nicolas Valentini ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore dell'Alaves: "Ho trovato una città bellissima e un club molto organizzato, perciò sono molto contento di essere qui. Da quando ho parlato con il direttore sportivo Fernández, il progetto mi ha subito convinto ed è una decisione che ho preso molto facilmente. Come sto fisicamente? È vero che ho avuto problemi ad allenarmi con la Fiorentina nelle ultime settimane, ma mi sono allenato con un preparatore e sono pronto a giocare. La lingua mi aiuterà molto e conoscevo già Facundo Garces da avversario"

Sul ruolo ha specificato: "La scorsa stagione ho giocato spesso in una difesa a tre, ma posso giocare in qualsiasi sistema di gioco. Sono un difensore centrale tenace che lavora per la squadra. Voglio cercare di crescere sia a livello personale che come gruppo. Arrivare nel campionato spagnolo è un passo importante per me e sono molto grato per l'opportunità. Dal punto di vista personale vorrei giocare e dare alla squadra tutto quello che posso. Inoltre sogno la nazionale argentina e spero che si avveri".