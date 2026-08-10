Rugani in cerca di una nuova opportunità: ci sono Sassuolo e Monza

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Daniele Rugani è in cerca di una nuova opportunità dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina in seguito al prestito di gennaio. Il centrale di proprietà della Juventus non ha messo insieme le presenze necessarie per far scattare l'obbligo, con i viola che lo hanno lasciato andare senza investire la cifra prevista dal diritto di riscatto.

Adesso sono due le squadre che vorrebbero in vista della prossima stagione: la prima è il Sassuolo, che ha bisogno di esperienza da inserire all'interno della rosa di Aquilani. La seconda è il Monza, che nelle ultime settimane avrebbe già mosso passi nella direzione del classe '94.