Corvino saluta il Lecce: "Non ho più le forze di una volta: ora mi devo fermare"

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Il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, ex dirigente di lungo corso anche della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa annunciando il suo addio al club salentino. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Non è facile essere qui oggi. Tredici anni di storia d’amore non si possono raccontare in pochi minuti. Spero soltanto di riuscire a trasmettere qualcosa a chi mi ha voluto bene, sostenuto e aiutato in questo percorso, ma anche a chi magari ha pensato che in qualche momento non sia stato all’altezzza. Ho trascorso cinquant’anni nel calcio. Ho lavorato a Casarano con la famiglia Filograna, a Lecce con le famiglie Semeraro e Sticchi Damiani, e a Firenze con la famiglia Della Valle.

Quando realtà di questo livello decidono di affidarsi a te, non puoi che esserne orgoglioso. Oggi però non ho più la forza di una volta. Le ultime energie le ho trovate nell’ultimo periodo per difendere il lavoro fatto, perché ci sono partite che si vincono in campo e altre che si vincono fuori. E io e il presidente, fuori dal campo, siamo stati una squadra incredibile. Mi dispiace che i miei calciatori e i tifosi abbiano appreso questa notizia dai giornali. Però arriva un momento in cui bisogna fermarsi. Ho ottant’anni e dentro di me c’è ancora una grande passione, ma ho capito che era il momento giusto quando mi sono reso conto che a Lecce non riuscivo nemmeno a prendere un caffè con mia moglie, perché mi alzavo sempre prestissimo per lavorare".