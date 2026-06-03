Sassuolo, idea Palladino per il dopo Grosso: il tecnico gradisce gli apprezzamenti

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Raffaele Palladino è uno dei nomi che, a sorpresa, rischiano di rimanere senza una panchina in vista della prossima stagione e così, secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, ci sono stati i primi approcci da parte del Sassuolo, che presto saluterà Fabio Grosso, ormai promesso sposo della Fiorentina. Il tecnico, che ha offerte anche all'estero, ha gradito le avances dei neroverdi. L'avventura all'Atalanta non è andata come sperava e così, dopo un inizio incoraggiante, la società ha virato su Maurizio Sarri.

Palladino ha comunque portato la Dea dal 13° al 7° posto ed è riuscito ad arrivare fino agli ottavi di finale di Champions League, battendo il Borussia Dortmund nella doppia sfida dei playoff. Da lì in poi però qualcosa si è inceppato.