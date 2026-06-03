Trevisani: "Manna si è imposto su Laurentiis per ingaggiare Allegri e non Italiano"

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L'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo essersi svincolato dal Bologna sembrava essere a un passo da diventare il nuovo allenatore della Napoli, ma si è visto superare per questo ruolo da Allegri, e attualmente si trova senza panchina. A proposito di questo tema ha parlato cosi l'opinionista e telecronista, Riccardo Trevisani sui canali di Cronache di Spogliatoio: "Il gioco di Italiano è la cosa più lontana da quello di Allegri, l'opposto. L'ex allenatore della Fiorentina si era separato apposta dal Bologna per andare al Napoli, ma poco prima che si svincolasse, Manna ha deciso di prendere Allegri. Secondo me non è stata una cosa elegante, non è il modo giusto di fare".

: "non è una scelta giusta, perchè con Allegri il Napoli non alcuna futuribilità, cosa che Italiano avrebbe dato. Il calcio a volte è gestito da gente che fa le cose in modo randomico, secondo me Manna si è imposto su De Laurentiis, perchè voleva Italiano".