Andrea Tarozzi (ex vice di Pioli) riparte dal Bologna: sarà il vice di Tedesco

Andrea Tarozzi (ex vice di Pioli) riparte dal Bologna: sarà il vice di TedescoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:05Ex viola
di Redazione FV

Il Bologna ha scelto Domenico Tedesco per il post Italiano. Il tecnico italiano dopo le prime esperienze in Germania, torna ad allenare in Italia. Nel suo staff, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, vi anche un ex conoscenza viola, Andrea Tarozzi, che è stato al fianco di Pioli fino al suo esonero. Ora Tarozzi ripartirà con il club rossoblù nel ruolo di vice allenatore.