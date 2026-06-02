Per Italiano possibile esperienza all'estero: primi contatti con il Besiktas

vedi letture

Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco, che viene dall'esperienza nel campionato turco, al Fenerbahçe. E Vincenzo Italiano, che lo ha preceduto in rossoblù per due stagioni, potrebbe fare il percorso inverso.

Dopo la rescissione con il Bologna e la grande delusione Napoli che, nonostante l'incontro molto positivo con De Laurentiis, è virato su Allegri, l'ex tecnico della Fiorentina ha avuto i primi approcci con il Besiktas, come riporta Sky. Con l'addio ufficiale di Sergen Yalçın, la dirigenza turca è infatti alla ricerca di una nuova guida tecnica e il profilo dell'ex allenatore viola e rossoblù sembra fortemente interessare. Il Besiktas è arrivato quarto nell'ultimo campionato turco.

Dopo la scalata ai campionati italiani, dalla D alla A fino a giocare tutte e tre le competizioni europee, Vincenzo Italiano non disdegnerebbe un'esperienza all'estero anche per allargare i suoi orizzonti.