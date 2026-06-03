Aquilani tra Sassuolo e Torino. Domani incontro con i neroverdi

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Sassuolo e Torino continuano a muoversi sull'asse Abate-Aquilani. Come riporta gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi - 3 giugno - il Sassuolo ha incontrato Abate, mentre domani vedrà l'attuale allenatore del Catanzaro ed ex Fiorentina. Per quanto riguarda il Torino, invece, è in corso un incontro proprio con Aquilani, mentre nei giorni scorsi i granata hanno dialogato proprio con Abate, e ora si dovranno tirare le somme per capire quali saranno i sostituti di Grosso - ormai vicinissimo alla Fiorentina - e D'Aversa