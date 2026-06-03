Sky, niente accordo per il rinnovo: Vlahovic lascerà la Juventus a parametro 0

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L'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è destinata a concludersi al termine del contratto. Come riportato da SkySport, tra il club bianconero e l'attaccante serbo non è stato trovato un accordo per il rinnovo dopo l'incontro decisivo di questa mattina previsto alla Continassa e non sono previsti ulteriori incontri tra le parti.

Affare milionario per la Fiorentina

Arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per un'operazione da circa 91 milioni di euro bonus inclusi, Vlahovic si appresta così a salutare la Juventus dopo quattro stagioni. Con la maglia bianconera il classe 2000 ha collezionato 168 presenze complessive, mettendo a segno 68 reti.