L'ex viola Viti verso un ritorno alla Samp: c'è l'accordo doriani-Nizza

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Il difensore del Nizza, in prestito alla Fiorentina nei primi sei mesi della scorsa stagione conclusa poi alla Sampdoria, ha avuto diverse proposte ma ora è pronto a ritornare proprio a Genova, sponda doriana.

Viti ha atteso in realtà la chiamata del Cagliari in A che poi ha virato su un altro profilo e dunque non ha avuto problemi ad accettare l'offerta dei blucerchiati. La Samp in queste ore, come riportato da Tuttomercatoweb, ha raggiunto l'accordo con il Nizza per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore, che sottoscriverà poi un accordo quadriennale, valido quindi fino al 30 giugno 2030.