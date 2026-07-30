L'ex viola Viti verso un ritorno alla Samp: c'è l'accordo doriani-Nizza
FirenzeViola.it
Il difensore del Nizza, in prestito alla Fiorentina nei primi sei mesi della scorsa stagione conclusa poi alla Sampdoria, ha avuto diverse proposte ma ora è pronto a ritornare proprio a Genova, sponda doriana.
Viti ha atteso in realtà la chiamata del Cagliari in A che poi ha virato su un altro profilo e dunque non ha avuto problemi ad accettare l'offerta dei blucerchiati. La Samp in queste ore, come riportato da Tuttomercatoweb, ha raggiunto l'accordo con il Nizza per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore, che sottoscriverà poi un accordo quadriennale, valido quindi fino al 30 giugno 2030.
Pubblicità
Ex viola
Piccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partiredi Luca Calamai
Le più lette
1 Piccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
2 Molto bene e poco male: la Fiorentina lascia l'Inghilterra col sorriso. E con un aiuto dal mercato
Copertina
FirenzeViolaLuca Ranieri in esclusiva: "Solo un onore aver portato la fascia. Il sogno è regalare qualcosa a Firenze"
Lorenzo Di BenedettoKean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
Angelo GiorgettiFabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com