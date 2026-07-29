Bove: "A Firenze ho trovato la mia dimensione. Sono ansioso di ritrovare tanti ex compagni"

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Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina ed attuale giocatore del Watford, ha parlato ai microfoni ufficiali del club inglese in vista dell'amichevole che dovrà disputare proprio stasera contro i viola: "A Firenze vissuto uno dei momenti più importanti della mia vita. È stata un'esperienza impegnativa, ma anche molto emozionante sotto diversi aspetti: Firenze è stata la città che mi ha offerto una nuova opportunità dopo che avevo lasciato casa mia, Roma. Lì ho trovato la mia dimensione, ho ritrovato me stesso e ho capito che tipo di giocatore fossi. Poi è successa quella cosa e tutto si è fermato. Tuttavia, continuo a sentire i miei ex compagni di squadra e i tifosi mi sono rimasti molto vicini, aiutandomi enormemente a superare un periodo difficile. Non posso che ringraziarli, perché hanno rappresentato una parte fondamentale della mia vita e del mio percorso calcistico.

Chi ritroverai con piacere dei viola? "Non mi piace fare nomi, ma sono ansioso di vedere, affrontare e menare tanti dei miei ex compagni, è quel che ci piace, poi dopo la partita siamo tutti ancora più amici. Sarà importante per noi per vedere a che punto siamo a due settimane dall'inizio della stagione".

Come valuti la squadra che la Fiorentina sta costruendo? "Stanno costruendo una squadra molto valida, hanno un nuovo allenatore e non faranno le coppe europee. So che sanno bene come trattare il pallone, quindi sarà una gara tosta da affrontare".