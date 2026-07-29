Neto di nuovo in Italia? La Sampdoria pensa al profilo dell'ex portiere viola
La Sampdoria guarda anche agli svincolati per rinforzare la porta e tra i profili valutati c'è quello di un ex Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, il direttore sportivo Americo Branco starebbe prendendo in considerazione Norberto Murara Neto, classe 1987, rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Botafogo.
L'ex portiere viola, che nell'ultima stagione ha collezionato 18 presenze con il club brasiliano, rappresenta uno dei nomi seguiti dalla Sampdoria per il reparto. Nel corso della sua carriera, Neto ha vestito anche la maglia della Juventus, mettendo insieme 83 presenze complessive in Serie A. Tra le alternative monitorate dalla società blucerchiata c'è anche l'australiano Mathew Ryan, anche lui svincolato dopo l'ultima annata trascorsa al Levante.
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