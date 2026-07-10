Gli ex viola Rugani e Arthur lunedì in ritiro con la Juventus da esuberi

Gli ex viola Rugani e Arthur lunedì in ritiro con la Juventus da esuberiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:14Ex viola
di Redazione FV

Le squadre di serie A stanno tornando al lavoro in vista della prossima stagione. Lunedì sarà la volta anche della Juventus che, alla Continassa riaccoglie alcuni giocatori considerati in esubero, come il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Arthur passati anche da Firenze.

Rugani non riscattato dalla Fiorentina

Il difensore Daniele Rugani è reduce dal prestito di 6 mesi alla Fiorentina. Il giocatore lucchese, che appena arrivato si era messo a lavorare sodo, due sedute giornaliere, per recuperare dal lungo stop, sperava di essere riscattato ma non ha raggiunto le 5 presenze condizione minima per far scattare l'obbligo ed è così dovuto tornare alla Juventus.

Arthur reduce dal Gremio

Anche il centrocampista Arthur, già in prestito alla Fiuorentina nel 2023-24, arriva dopo il prestito al Gremio e il mancato riscatto, con ancora un anno di contratto e un peso in bilancio di 6,5 milioni.