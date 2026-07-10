Gli ex viola Rugani e Arthur lunedì in ritiro con la Juventus da esuberi
Le squadre di serie A stanno tornando al lavoro in vista della prossima stagione. Lunedì sarà la volta anche della Juventus che, alla Continassa riaccoglie alcuni giocatori considerati in esubero, come il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Arthur passati anche da Firenze.
Rugani non riscattato dalla Fiorentina
Il difensore Daniele Rugani è reduce dal prestito di 6 mesi alla Fiorentina. Il giocatore lucchese, che appena arrivato si era messo a lavorare sodo, due sedute giornaliere, per recuperare dal lungo stop, sperava di essere riscattato ma non ha raggiunto le 5 presenze condizione minima per far scattare l'obbligo ed è così dovuto tornare alla Juventus.
Arthur reduce dal Gremio
Anche il centrocampista Arthur, già in prestito alla Fiuorentina nel 2023-24, arriva dopo il prestito al Gremio e il mancato riscatto, con ancora un anno di contratto e un peso in bilancio di 6,5 milioni.
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