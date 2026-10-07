Veretout "chiama" la Roma da Doha: "Qui è spettacolare ma se vogliono..."

Intervistato da Rete Sport, l'ex centrocampista tra le altre di Roma e Fiorentina Jordan Veretout ha raccontato il momento che sta vivendo ricordando gli anni a Roma: "Ho fatto tre anni spettacolari, mi è piaciuto tantissimo, la mia famiglia si sentiva molto bene lì, ho tanti amici ed è stato difficile lasciare Roma. Abbiamo vinto la Conference. Per me era il momento giusto per tornare in Francia, c’era un’offerta del Marsiglia, una grande squadra in Francia come la Roma in Italia ed era il momento giusto dopo 3 anni andar via”.

Giocare per Gasperini?

"In Francia a Marsiglia avevamo Tudor che giocava con un sistema simile. Mi avrebbe fatto piacere esser allenato da lui, quando ero a Roma l’Atalanta mi voleva e quindi penso che il mister Gasperini mi volesse con lui”.

E Mourinho?

“Era il numero uno, ho avuto un buon rapporto con lui. Non so se lui o la società ha fatto sì che giocassi meno, ma parlavamo del rinnovo e non trovammo l’accordo, poi arrivò l’offerta del Marsiglia. Avevo un buon rapporto con Mou, era sempre molto vicino ai giocatori, è e resta un numero uno. Abbiamo vinto con lui, è entrato nella testa dei giocatori e questo rimarrà per sempre”.

Come sta andando la tua avventura a Doha?

“Sto bene qui, una vita spettacolare, il calcio è anche difficile a dispetto di quello che si pensa, la cosa più importante per me è la famiglia e lo devo fare anche per loro. Se la Roma mi chiama, mia moglie dice che vuole tornare nella capitale. Non sono finito, posso dare ancora una mano se la Roma vuole io ci sono…”.