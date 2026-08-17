Dall'Uruguay, Torreira pensa alla Fiorentina ma il suo agente per ora frena

vedi letture

Dall'Uruguay sono sicuri che Lucas Torreira vuole lasciare il Galatasaray e punta a tornare in serie A, dove la Fiorentina sarebbe una possibilità. Così scrive infatti il giornalista Enzo Olivera: "Lucas Torreira potrebbe lasciare il Galatasaray. Nell'entourage del giocatore vedono con molto favore il ritorno in Serie A. Ci sono già conversazioni in corso. La Fiorentina emerge come una delle opzioni in Italia. L'opzione sarebbe un prestito. Gli restano due anni di contratto in Turchia".

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola però, da quel che filtra dall'entourage, proprio in virtù di questo contratto di due anni con un ingaggio molto alto (sui 5 milioni a stagione) il giocatore non lascerà il Galatasaray e che comunque con la Fiorentina non c'è niente.