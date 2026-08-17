Sky annuncia: la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Como per Kean

Sky annuncia: la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta del Como per KeanFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta presentata dal Como per l'acquisto di Moise Kean. Il club viola ha comunicato ufficialmente che la proposta non può essere in alcun modo ritenuta congrua. Come riferito da Sky, il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina di 30 milioni di euro, tra prestito oneroso da 5 milioni e obbligo di riscatto da 25 milioni. Una conferma rispetto a quanto anticipato già oggi pomeriggio da Firenzeviola.it.

Leggi qui la nostra anticipazione: Tanto tuonò che piovve...l'offerta per Kean. Ma la proposta del Como (per ora) è troppo bassa per convincere i viola