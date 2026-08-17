Coppa Italia, l'avversario della Fiorentina ai 16^ sarà il Pisa: battuto l'Empoli ai rigori

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Sarà il Pisa l'avversario della Fiorentina ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto solo ai rigori l'Empoli di Pagliuca che dopo l'1-1 nei 90 minuti non è stato lucido dal dischetto, sbagliandone due mentre il Pisa ha fatto percorso netto nei quattro sufficienti a passare il turno.

Il risultato è stato sbloccato al 44' dal Pisa con Marras ma Pagliuca aggiusta qualcosa nella ripresa e al 61' l'Empoli perviene al pari con Saporiti. Non sono bastati i 5 minuti di recupero a cambiare il risultato di parità e dunque le due squadre sono andate ai rigori.

Magnino sbaglia il primo rigore e mette la strada in salita per l'Empoli che poi segnano con Shpendi, Popov, Romagnoli poi l'errore di Saporiti dà la vittoria al Pisa che da parte sua ha trasformato tutti i rigore a Marras, Meister, Rao e Loyola.