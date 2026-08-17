FirenzeViola Abbonamenti Fiorentina, la crescita adesso è certificata dai numeri

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14.556 tessere sottoscritte per la nuova stagione: 1.078 in più rispetto a un anno fa e 2.556 in più rispetto a due stagioni fa

Il numero, in fondo, è già noto. Sono 14.556 gli abbonati della Fiorentina per la stagione 2026/27, con la campagna che ha raggiunto il sold out. Ma è soprattutto il confronto con il passato recente a raccontare quanto sia cambiato il clima attorno alla squadra viola. Rispetto ai 13.478 abbonamenti sottoscritti un anno fa, infatti, sono 1.078 in più. Una crescita tutt’altro che banale, soprattutto considerando che la soglia dell’anno precedente era già stata raggiunta in un Franchi ancora alle prese con i lavori.

Il salto rispetto a due anni fa

Ancora più significativo è il confronto con due stagioni fa. Nell’estate del 2024 gli abbonati erano stati 12mila, ma in quel caso il numero era stato determinato anche dal limite imposto dalla capienza ridotta dello stadio per consentire l’avanzamento degli interventi di ristrutturazione. Da allora il dato è cresciuto di 2.556 unità, oltre il 21% in più. Numeri che fotografano un legame con la Fiorentina tornato a rafforzarsi e una voglia di esserci che, a Firenze, continua a trovare nell’abbonamento il suo termometro più immediato.