Palladino, la Premier chiama: interesamernti di Fulham e Crystal Palace

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Dopo la separazione dall’Atalanta, il futuro di Raffaele Palladino resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, nelle ultime settimane l’allenatore campano è stato accostato a diversi club della Premier League, con Fulham e Crystal Palace che hanno effettuato alcuni sondaggi per valutarne il profilo. Il tecnico, però, avrebbe deciso di non affrettare i tempi, preferendo attendere l’opportunità giusta in Italia, dove punta a ripartire da un progetto tecnico in grado di valorizzarne idee e percorso di crescita.

Dalla Premier al Medioriente

Nel frattempo, attorno a Palladino si è mosso anche il mercato mediorientale. Sempre secondo Cronache di Spogliatoio, sull'ex tecnico della Fiorentina sono arrivati interessamenti da società dell’Arabia Saudita e del Qatar, pronte a mettere sul tavolo offerte economicamente molto importanti. Al momento, tuttavia, la priorità dell’ex allenatore dell’Atalanta resta quella di proseguire la propria carriera nel calcio europeo, in attesa della chiamata che possa convincerlo a tornare in panchina.