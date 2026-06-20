Fantini ricorda la promozione del 2004: "Mi vengono i brividi. A Firenze per il centenario"

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Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno nel giorno del ventiduesimo anniversario di quel memorabile Fiorentina-Perugia che nel 2004 riportò i viola in Serie A appena due anni dopo il fallimento. Fu proprio un gol di Fantini al “Curi” a decidere la sfida d'andata, mentre al ritorno l'attaccante mise la firma anche sulla rete del momentaneo 1-0 (finì poi 1-1 il match) che chiuse i conti al Franchi, facendo esplodere di gioia tutto lo stadio: "Noi giocatori avevamo davanti un'impresa. Con Riganò infortunato e Vryzas impegnato all'Europeo, ero l'unico in rosa capace di giocare da prima punta, anche se per caratteristiche sono sempre stato un'ala, abituata a muoversi sulle corsie esterne. Sono stato bravo a sfruttare le occasioni che mi sono capitate e ancora oggi mi vengono i brividi ripensando a quelle due partite contro il Perugia.

Il Franchi era una bolgia, addirittura più pieno di quanto consentito. Il centenario della Fiorentina? Sono stato invitato dalla società. Siamo rimasti d'accordo che saranno loro a confermarmi la presenza ma credo proprio che ci sarò".