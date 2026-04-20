Torino, polemiche per la fascia a sorpresa all'ex viola Biraghi: D'Aversa spiega perché

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Ha fatto discutere in Cremonese-Torino l'ingresso dell'ex terzino della Fiorentina, ora a Torino appunto, Cristiano Biraghi che in questa stagione sta giocando pochissimo ma che ugualmente ha indossato la fascia di capitano. Nell'ambiente granata è sorto subito qualche dubbio sulla scelta di affidare a lui la fascia appunto, visto che in campo per anzianità sarebbe toccata a Ginetis o Coco. A spiegare il malinteso e archiviarlo come semplice errore di chi ha passato la fascia è il tecnico del Torino stesso, Roberto D'Aversa che in conferenza stampa ha detto: "C’è stata qualche incomprensione in campo.

Il vicecapitano era Gineitis ma Anjorin, per velocizzare in campo ha consegnato la fascia a Biraghi. Il vicecapitano sulla distinta era Gineitis".