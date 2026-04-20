FirenzeViola La ex da pungere. Piccoli, a Lecce inizia un mese per cancellare un'intera stagione

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Definirla ultima chiamata rischia di far sorridere, ma arrivati a questo punto della stagione e con una serie di mesi alle spalle tutt’altro che indimenticabili, Roberto Piccoli è chiamato davvero a battere un colpo. Il centravanti della Fiorentina, stasera ancora titolare, ha le ultime cartucce da sparare per chiudere l’annata almeno in crescendo, rispetto a quanto visto finora.

Lo stimolo dell'ex

A Lecce ci sarà anche la motivazione dell’ex a spronare l’attaccante, che partirà ancora dal primo minuto visto l’ennesimo forfait di Kean. In Salento Piccoli portò a termine una stagione tutto sommato buona, con sei reti all’attivo e lo slancio di una carriera che sembrava aver intrapreso la direzione giusta. E infatti l’anno dopo arriva il miglior acuto della sua vita sportiva, con un campionato da doppia cifra con la maglia del Cagliari che lo porta al prestigioso passaggio alla Fiorentina. Dove il rendimento, però, è di ben altro livello.

Un mese per chiudere bene

A Firenze consuma una stagione partita da alternativa di Kean e soprattutto col peso dei 27 milioni di euro sborsati complessivamente dai viola per portarlo in riva all’Arno, dove non ha ancora lasciato il segno. È evidente che le sole ultime sei partite di Serie A, con la salvezza quasi certa, non possono sovvertire in toto il giudizio di quest’anno, ma dar modo a tifosi e club di pensare di avere le carte in regola per giocarsi un posto nella rosa dell’anno prossimo è cosa fattibile. I bonus sono finiti da un bel pezzo, non solo per i pochi gol ma anche per le prestazioni a volte impalpabili: al Via del Mare inizia un ultimo mese da non sbagliare per chiudere quantomeno in positivo una stagione decisamente da dimenticare.