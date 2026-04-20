Tre cambi per Vanoli, confermato Solomon: le ultime verso Lecce-Fiorentina
Poche ore a Lecce-Fiorentina, match che conclude il 33° turno di campionato e che la squadra di Vanoli approccia con la salvezza quasi raggiunta. Per i viola sono 35 i punti in classifica, ben otto in più dei salentini che devono rispondere alla Cremonese (dopo il pareggio grigiorosso di ieri contro il Torino). Le ultime che arrivano dal Salento parlano di un Di Francesco che recupera Banda, pronto a partire dal primo minuto, mentre i viola ripartiranno dal 4-1-4-1 con tre variazioni rispetto alla formazione di giovedì sera contro il Crystal Palace.
Si tratta di Dodo sulla destra, Rugani al centro della difesa e Ndour in mezzo al campo. Davanti riecco Solomon, pronto alla conferma dopo la presenza di giovedì scorso in Conference. Ecco il video realizzato dal nostro inviato a Lecce:
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