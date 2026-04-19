L'Atalanta apre a 4mila tifosi e Palladino recupera qualche pezzo per la Coppa

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(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - Kamaldeen Sulemana è tornato in gruppo nell'allenamento dell'Atalanta dalle 12.30 alle 14.15 di domenica pomeriggio alla New Balance Arena di Bergamo davanti a 4 mila tifosi in Curva Nord. L'attaccante esterno ghanese, reduce da una forte contusione al piede sinistro che gli ha fatto saltare Juventus e Roma, è dunque recuperato in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Bergamo contro la Lazio. In mattinata, invece, la seduta di scarico in sede a Zingonia per i titolari e per chi ha accumulato un buon minutaggio sabato sera in campionato in casa dei giallorossi all'Olimpico.

Nella sgambata allo stadio, davanti ad Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato nerazzurri, il saluto dei tifosi col coro "La Coppa Italia, vogliamo la Coppa Italia". Da valutare, nell'allenamento di lunedì pomeriggio a Zingonia a porte chiuse, le condizioni di Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac, usciti all'intervallo nella Capitale per una botta all'anca destra e un affaticamento. (ANSA).