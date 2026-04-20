Dagli inviati Grosso sul suo futuro: "Viola o Bologna? Vanno fatte cose buone giorno per giorno"

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Fabio Grosso sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Domenica al Franchi si giocherà la sfida tra viola e Sassuolo, mentre il tecnico neroverde è uno dei principali indiziati per sedersi sulla panchina gigliata della prossima stagione. Presente oggi a Coverciano per il premio "Inside the Sport", proprio lo stesso Grosso ha parlato dal palco della premiazione e si è proiettato anche sul suo futuro: "Abbiamo ancora tanto da fare, quando incontri squadre così forti devi alzare il livello e fare grandissime prestazioni. Noi abbiamo fatto tante cose buone e col Como abbiamo centrato un risultato bellissimo".

A Grosso, poi, viene chiesto per le ipotesi Fiorentina e Bologna sono fattibili per il suo futuro: "Sono contentissimo di aver fatto due anni con una proprietà di grandissimi valori, sia la scorsa stagione che questa abbiamo fatto bellissime cose. Ora continuiamo a pensare di fare bene nel presente, il futuro si costruisce facendo cose buone giorno dopo giorno".