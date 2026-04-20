Ripa: "Stasera vorrei archiviare la salvezza per poi vedere i giovani in campo. Su Vanoli..."

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L'ex calciatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlsato a Lady Radio sulla gara di questa sera tra il Lecce la squadra viola: "La salvezza è sicuramente alla portata della Fiorentina che a Lecce potrebbe però già chiudere definitivamente il discorso. Anche perché nelle rimanenti partite io vorrei vedere in campo i giovani per capire quali sono da Fiorentina. Stesso discorso vale per Moise Kean perché va capito se si può puntare su di lui visto che quest'anno c'è stato veramente poco al di là di qualche gol, anche importante"

E sul futuro l'ex viola aggiunge: "La prossima stagione non può essere una stagione di transizione. Dopo la salvezza, Vanoli o non Vanoli, bisogna ripartire con un progetto serio e deve esserci un confronto importante tra il direttore sportivo e il prossimo allenatore della Fiorentina, chiunque esso sia, ma credo che Paratici abbia già le idee chiare sul tecnico".