Salah timbra il suo ultimo derby di Liverpool. Van Dijk: "Abbiamo passato tutto insieme"

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Nella giornata di ieri Mohamed Salah ha messo il suo ultimo timbro sul derby del Merseyside. Il fuoriclasse del Liverpool, che a fine a stagione lascerà i Reds dopo nove anni, ha aperto le marcature nella stracittadina vinta per 2-1 in casa dell'Everton e a fine partita ha ricevuto un bel tributo da Virgil Van Dijk. Il leader della difesa di Slot, infatti, si è congedato così dall'ex Fiorentina: "Nelle prossime settimane avrò moltissime parole da spendere su di lui. Ma è fondamentale per noi, dentro e fuori dal campo. A volte il riconoscimento arriva solo quando i giocatori se ne vanno, ma noi lo apprezziamo tantissimo già ora. È un compagno di squadra eccezionale, abbiamo passato tutto insieme, alti e bassi. Sarà ancora importantissimo per le ultime cinque partite che dobbiamo giocare".

E al solo pensiero dell'ultimo saluto dell'ex Roma e Fiorentina ad Anfield, sotto la curva Kop: "Sarà emozionante per lui e per la sua famiglia, certo, ma anche per noi perché significa molto per me, per la squadra e ovviamente per i tifosi. Ma prima di tutto abbiamo ancora un lavoro da portare a termine. Lui lo sa, questo è l'obiettivo principale", le dichiarazioni riportate da TMW.