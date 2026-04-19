Giaccherini ricorda Manninger: "Eccezionale: occhi di ghiaccio ma quanti sorrisi"
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Emanuele Giaccherini, dagli studi di Dazn, ha voluto ricordare Alex Manninger, suo ex compagno alla Juventus, scomparso in un tragico incidente pochi giorni fa, sul quale si sta indagando viste le curiose circostanze: “Volevo ricordare Alex Manninger che ci ha lasciato, è una notizia che ha sconvolto me e tutti quelli che l’hanno conosciuto, chi ha condiviso con lui lo spogliatoio. Ragazzo eccezionale, ragazzo che nonostante gli occhi di ghiaccio, però trasmetteva sempre tanti sorrisi. È una notizia insomma che ci ha colpito tutti, siamo vicini tutti alla famiglia a lui e lo salutiamo da qua fino a lassù":
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