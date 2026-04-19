Per Filippo Di Stefano arriva il terzo gol stagionale nel 2-2 della Carrarese

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Titolare nella gara di oggi tra Carrarese e Pescara, Filippo Distefano, attaccante della Fiorentina in prestito nella squadra gialloblù allenata da Calabro, ha dato il via alle marcature sbloccando il risultato al 19'. Dopo la rimonta e il sorpasso degli abbruzzesi con Letizia al 35' e Acampora al 61' la Carrarese ha poi pareggiato nel finale con Bouah. Nel frattempo però Di Stefano era già uscito al 59' per Mattia Finotto per un cambio tattico dell'allenatore. Rimasto in panchina invece l'altro viola in prestito Tommaso Rubino.

Per l'esterno-attaccante viola è il terzo gol stagionale (ha anche un assist), nei 533 minuti giocati in 18 presenze, fatto a distanza di quattro mesi dall'ultimo prima di Natale contro il Monza. Precedentemente anche un gol e un assist al Venezia. Distefano, che a giugno rientra a Firenze dal prestito secco, ha un contratto ancora in essere fino al 2028 con la Fiorentina ma il suo destino è tutto da capire.